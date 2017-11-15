﻿﻿ Треснувший столб поменяют

В прошлом номере газеты вышла информация от нашего «народного репортера» о деформированном фонарном столбе в 8-м микрорайоне («Столб покосился уже давно, и никто не замечает?» №45 «Д»). Городской отдел ЖКХ отреагировал на замечание ответом в Инстаграм. «Специалисты нашего отдела провели осмотр, информация подтвердилась. Столб будет демонтирован», – говорится в сообщении аккаунта zhkhaktobe в соцсети.