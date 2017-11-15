﻿﻿ Народный репортёр. Вандалы разломали новую беседку

Летом на аллее перед СШ №24 построили детский мини-городок и 2 беседки. У одной из беседок вандалы сорвали крышу и выбросили в канаву.

Место: пр. Абулхаир хана, 47 А.

Дата: ноябрь 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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