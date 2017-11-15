﻿﻿ Народный репортёр. Торговцы платят за место в болоте

Социальный коммунальный рынок на ул. Бр. Жубановых в период дождей в постоянной грязевой клоаке. Это годами длится! А ведь каждый ларек платит за место по 18 000 тенге ежемесячно!

Место: 8-й микрорайон.

Дата: ноябрь 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14