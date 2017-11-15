﻿﻿ Народный репортёр. Брусчатку не уложили, а накидали

Пешеходный переход. Брусчатку вокруг знака «Стоп» уложили как попало, некоторые камни просто кинули на место, где они должны были аккуратно уложены.

Место: пр. Абулхаир хана, около «Казпочты».

Дата: ноябрь 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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