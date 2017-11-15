﻿﻿ Бизнесмен подарил посёлку Дом культуры

На фото: 25 лет Дом культуры в Бестамаке пустовал.|| Фото автора.
В поселке Бестамак Алгинского района здание Дома культуры, которое построили при советской власти, пустовало 25 лет. На днях местный предприниматель безвозмездно передал здание на баланс государства.
– После развала Союза здание выкупил предприниматель, – говорит Гульназ Сисенова, замакима Алгинского района. – Теперь Дом культуры отремонтировали, сделали капитальный ремонт. Здание 2-этажное, 494 кв. метра. Есть свободные комнаты, в том числе и огромный зал, где раньше был ЗАГС. В будущем планируем сделать там балетный кружок. Есть спортплощадка, закупим инвентарь. Провели отопление, сделали библиотеку, хореографический зал.
По словам Сисеновой, раньше любителям почитать книги приходилось обращаться к библиотекарше, чтобы она принесла им нужную книгу со склада.
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