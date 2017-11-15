﻿﻿ Диапазон станет еще полезнее и содержательнее

«Диапазон» станет ещё полезнее и содержательнее.

Уважаемый читатель! Со следующего номера «Диапазон» станет еще содержательнее и полезнее. В рамках газеты «Диапазон» станет выходить еженедельник рекламы и частных объявлений «Среда», который уже много лет помогает актюбинцам найти услуги и клиентов, продать и купить товары. Содержательнее и еще полезнее станет также сайт diapazon.kz – реклама и объявления, которые раньше выходили в «Среде», теперь можно будет прочитать на сайте, который посещают от 7 000 до 30 000 человек в день (по данным Яндекс Метрика и Google Analytics). При этом стоимость объявлений и рекламных макетов останется такой, как была в «Среде». Следовательно, давать рекламу и объявления в «Диапазоне» теперь вдвойне выгоднее: цены станут такими, как были в «Среде» (а это гораздо ниже, чем всегда были в «Диапазоне»), а тираж, аудитория, возможности и эффективность – гораздо выше.

Подать рекламу и объявления вы можете по прежним адресам:

ул. Есет батыра, 99,

ул. Уалиханова, 13,

торговый центр «Нурдаулет»,

торговый дом «Арай»,

торговый дом «Алтай».

Режим работы пунктов приема объявлений – с 9 до 18 часов. Выходной день – воскресенье.