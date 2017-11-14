﻿﻿ 80-летние врачи спасают актюбинцев

Старейшины в белых халатах ведут приём, лечат детей и взрослых, ходят по вызовам. «Диапазон» узнал, в чём секрет их долголетия.

Елена Югай, 85 лет: Я до сих пор выписываю лекарства, которые готовят в аптеке.

Елена Георгиевна Югай – дер­матолог, 50 лет проработала в кожвендиспансере, сейчас врач поликлиники №4 Актобе. Вряд ли больные догадываются, сколько ей лет. Аккуратная прическа, безупречный макияж, яркий маникюр. В апреле врачу исполнилось 85 лет.

Елена Георгиевна родом из Хабаровска, после депортации оказалась в Семипалатинске. Там поступила в мединститут. Работать направили в Кызылорду, оттуда с мужем, тоже врачом, приехала в Актобе.

– Я 50 лет проработала в кожвендиспансере, с 1959 года, – рассказывает врач. – Консультировала весь город: «Чайку», «мочалов­скую» больницу, БСМП. Знаете, сколько беспокойства доставляют людям экземы, нейродермиты и другие болячки… Вот я их и лечила. Больных в городе встречаю каждый день. Они меня узнают, а я их уже и не помню. Люди меня благодарят. Для них что важно? Чтобы выслушали, вошли в их состояние, назначили правильное лечение. И сейчас ко мне на прием приходит много людей. Я до сих пор назначаю растворы и мази, которые готовят в аптеке. Их, кажется, уже никто не назначает. Но если помогает, почему не применять? Они недорогие, но эффективные. Правда, и аптеки не хотят их готовить. Новые препараты, конечно, тоже назначаю, но часто по составу они мало отличаются от старых. Разве что ценой. Как говорили нам в институте, это та же Марьиванна только в другом чепчике. Я много читаю, участвую в конгрессах, учусь, хотя стаж уже 58 лет. За это время я только 2 раза в декрет уходила, на месяц до родов и на два после родов, раньше так было. Все остальное время работала.

– Как вам удается оставаться в форме?

– Я человек очень подвижный. В 90-е с баулами ездила в Польшу и Китай. Сложное время было, а в семье 2 врача. Муж мой был гинекологом, много лет проработал в железнодорожной больнице, у нас двое детей. Надо было их учить, помочь с жильем, вот я и ездила. И сейчас стараюсь много ходить. Поверьте, в 80 лет жизнь не останавливается.

Куаныш Узганов, 78 лет: Принимаю роды, оперирую, выезжаю на ДТП.

Куаныш Узганов работает сельским врачом уже 50 лет. Он главврач амбулатории в Акжаре Хромтауского района. По специальности хирург, но занимается всем: принимает роды, оперирует, лечит детей и взрослых.

– Я начинал в Уиле, с 74-го года в Акжаре, – рассказывает врач. – У нас тогда была больница на 50 коек, вторая – в районе, я был главврачом. Работали гинеколог, стоматолог, педиатр, рентгенолог, терапевт. Мы оперировали до 400 больных в год, вместе с абортами – 1,5 тысячи. Такой грех на душу брали. Тогда аборты разрешали, женщинам на 3 дня давали больничный, они лежали в стационаре. Мы оперировали больных с аппендицитами, грыжами, язвами, внематочной беременностью, травмами, проводили кесарево сечение. Один раз даже мужчину с ранением сердца оперировали. Анестезиологической службы тогда не было, наркозных аппаратов тоже. Мы пользовались дедовским методом – эфирным масочным наркозом. У меня был терапевт, я его сделал наркотизатором. Операция заканчивается, надышимся, он спит, и я сплю… Эфир – это же наркотик.

Узганова в Хромтауском районе считают светилом. Даже уехав в город, жители за лечением едут к нему, везут своих детей.

– Детям я «уздечки» подрезаю. Это стоматологическая операция, но несложная, я ее провожу сам, – говорит врач.

Уже на пенсии Узганов обучился и стал врачом общей практики. Впрочем, на селе таким врачом жизнь делает любого.

– В Акжаре 2,5 тысячи жителей. В 4 поселках рядом еще 2 тысячи, работы хватает. К нам еще хромтауская трасса относится – поселок рядом, мы выезжаем на ДТП. В месяц 1-2 аварии, часто серьезные. Если бураны, с дороги беременных везут к нам, мы принимаем роды, – говорит Куаныш агай.

В амбулатории 2 врача, но второго нет, и Узганов работает за двоих.

Зарплата у врачей неплохая, в поселке строят новую амбулаторию, но люди в Акжар не едут, вот и работает аксакал один.

– Я слышала, вы стали врачом, чтоб не идти в армию.

– После школы отец заставил пойти в кооперативный техникум. Он хотел, чтоб я был бухгалтером. Отучился.Направили меня в Байганинский район, но работа мне не нравилась. Тут пришло время идти в армию. Бабушка не хотела меня отпускать. У нее было 6 детей, 5 во время войны погибли, остался только мой отец. Решил я поступить в медицинский. Учился я хорошо, поступил легко. Так я стал врачом и ни разу за свою жизнь я об этом не пожалел.

– Я бы пошел на отдых, но люди не отпускают, – говорит врач. – Нужен – стареть рано.

Аманжол Амреев, 80 лет: Вырос в детском доме, работал кузнецом.

Аманжол Амреев рентгенолог ГП №6.

– Я был в первом выпуске мединститута Актобе. Родом из Уральска, воспитывался в детском доме. Отец в 43-м раненым вернулся с фронта и вскоре умер. Мать простудилась во время пожара, тоже умерла, мне тогда было 10 лет. С 3 братьями и сестренкой я оказался в детском доме. После школы пошел учиться на кузнеца, в училище все было бесплатно, работал в Курайли кузнецом. В Актобе жили родственники матери, я приехал к ним. В 57-м открылся мединститут, я поступил. После работал фтизиатром. Больных тогда было много, формы туберкулеза тяжелые, аппаратов нет, я ездил в экспедиции. Позже меня пригласили учиться на рентгенолога. С юности у меня страсть к технике, я занимался фото, поэтому мне это было близко. Так и работаю больше 50 лет. 90% болезней диагностируется с помощью рентгена. Мы снимаем голову, внутренние органы, суставы, глаза. Если там инородное тело, без рентгена врач его не найдет. Сейчас есть УЗИ, КТ, но большинство обследований делается на рентгене.

Многие годы Амреев работал в «Ветеране», курировал чернобыльцев и семипалатинцев, направлял их на лечение. Поликлинику закрыли, а больные так и ходят к Амрееву.

– Я продолжаю помогать своим подопечным чем могу, – говорит он. – Для врача главное быть человечным. Даже говорить «нет» можно так, чтобы больной оставался довольным.

Работа у рентгенологов вредная. Поэтому каждый день врачам дают по пол-литра молока. Средства защиты само собой. На халате у Амреева дозиметр. Он фиксирует, сколько излучения получил врач, раз в квартал прибор забирают на «читку». В год допустимая норма 20 миллизиверт. Но до этого обычно не доходит.

В свои 80 Аманжол Казиханович продолжает заниматься фото, водить машину, летом трудится на даче.

– Родители у меня умерли рано, но они научили меня трудиться, – говорит он. – С 5 лет я рыбачил, чтобы прокормить семью. Была война, все жили бедно. Сейчас работа спасает меня от болезней и старости.













Асет Калиев,

руководитель управления здравоохранения:

« В Актюбинской области 10649 медработников, 326 из них пенсионеры. Их когда-то привели в профессию любовь к человеку, чувство сопереживания, острое желание помочь ближнему. Пенсионеры и сегодня продолжают самоотверженно трудиться, делятся своими знаниями с молодыми и это очень ценно, поэтому главврачи стараются их не отпускать. Чтоб помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными навыками – нужны душевная щедрость, чуткость и благородство. Спасибо нашим ветеранам за труд».