﻿﻿ Спасатели готовились к зиме и катастрофам

На фото: По сценарию КамАЗ снес газопровод и загорелся, пострадал водитель. || Фото автора

На дороге перевернулся автобус с 24 пассажирами, а грузовик снёс газопровод, устроив пожар. За один день сотрудники ДЧС участвовали в ликвидации 5 крупных происшествий. В Актобе прошли учения «Зима-2017».

Республиканские учения МЧС, всех экстренных и оперативных служб прошли 10 ноября в Актобе. По сценарию учений, в районе железнодорожной станции Жинишке вагон-цистерна сошел с рельс, через брешь произошла утечка серной кислоты. Пострадали 3 работника железной дороги. Полиция, спасатели, пожарные, медики и другие службы показывали проверяющим, как надо действовать для спасения людей при такой катастрофе. Вся операция по спасению людей и устранению последствий ЧС длилась минут 10. Сколько продлится такая операция при реальной катастрофе, предположить трудно. Проверяющие остались довольны результатами. У актюбинских спасателей уже был реальный опыт ликвидации последствий утечки серной кислоты в Шалкаре. Тогда обошлось без жертв.

С железнодорожной станции учения переместились на аэропорт. На взлетно-посадочной полосе спасатели и пожарные показывали, как надо тушить самолет. Черный дым от горящих покрышек создавал настоящую атмосферу ЧП. После учения переместились на трассу. Там инсценировали ДТП с лежащим на боку автобусом с 24 пассажирами. Последним этапом учений стал горящий газопровод после того, как его снес грузовик. За рулем КамАЗа оказался не только первоклассный водитель, но и неплохой актер. Для достоверности происходящего он катался по земле и звал на помощь, изображая раненого. Его коллеги-пострадавшие на других объектах изображали жертв молча. Учения показали, что сотрудники ДЧС и других служб знают, как действовать при катастрофах, и к зиме готовы, говорят в актюбинском ДЧС.