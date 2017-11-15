﻿﻿ Актюбинская сборная победила в командной битве чемпионата по дзюдо

На фото: На чемпионате РК по дзюдо в Актобе сильнейших выявляли около 500 дзюдоистов из 14 регионов страны, а также из двух столиц. Очень зрелищными получились поединки среди женщин. || Фото автора

Впервые в Актобе прошёл чемпионат РК по дзюдо. Соревнования шли с 10 по 13 ноября в новом дворце единоборств «Жекпе-жек» в Батысе-2. В личном первенстве спортсмены нашей области взяли 6 бронзовых медалей.

В первые дни чемпионата РК по дзюдо спортсмены соревновались в личном первенстве. В полуфиналах и финалах сенсационно проиграли нынешние «звезды» казахстанского дзюдо, которые стабильно выступают за сборную, а некоторые представляли страну на Олимпиаде в Рио. К примеру, тот же актюбинец Рустам Ибраев и алматинец Гусман Кыргызбаев.

Трудности также испытала бронзовая призерка Олимпиады в Рио Галбадрах Отгонцэгцэг, которая должна была, по словам тренера сборной, на одной ноге побеждать всех соперниц. Принявшая казахстанское гражданство монгольская спортсменка еле выиграла в финале у астанчанки Акмарал Науатбек.

Представлявшие Актюбинскую область дзюдоисты взяли 6 медалей – все бронзовые. Сначала первую медаль принесла Нуржамал Жарманова в весовой категории 52 кг. Затем за бронзу зацепились проигравшие в полуфиналах Рустам Ибраев, Жанболат Багытбергенов, Бекжан Абдуалиев, Адилет Миссин и Бакыт Кусакбаева.

Если для Ибраева бронза не самый лучший успех, то для дебютанта Бакытбергенова первый триумф.

– Я выступаю на таком уровне впервые, провел 5 боев, выиграл все, кроме одного. Я проиграл опытному сопернику, который выступает за сборную. Теперь я попаду в сборную, дальше ставлю большие цели: попасть на Олимпиаду, например, – комментирует Жанболат Багытбергенов, студент колледжа в Опытном.

По своей популярности дзюдо уступает боксу, но по зрелищности далеко нескучное: эффектные броски, хитрые приемы, драматичный накал страстей (особенно, когда орут тренеры). Спортсмены не жалели себя и соперников, чтобы принести медали своему региону. Поэтому даже приходилось медикам скорой помощи доставать пластыри и останавливать кровотечение.

Зрелищными были бои не только среди мужчин, но и у женщин. Известная в мире казахстанского спорта дзюдоистка Мариан Урдабаева, взявшая золото на этом чемпионате, рассказала, что можно кидать соперников на татами и оставаться женственной.

– Я всю жизнь тренируюсь и получаю удовольствие. Я не считаю дзюдо мужским видом спорта. Например, Нуржамал Жарманова (актюбинка). Она с виду хрупкая и милая девушка, но стабильно берет медали и выступает за сборную. Поэтому стереотип мужеподобного образа девушки-борчихи давно разрушен. Единственное, не хватает соперниц. Ведь чтобы успешно выступать за границей, нужна сильная конкуренция у себя дома.

Еще одна дзюдоистка, ставшая призером, также отметила, что в стране нет конкуренции в женском дзюдо.

– Среди девушек дзюдо больше развит в южных регионах страны. Кызылорде, Шымкенте, Алматы и Алматинской области, так как там лучше конкуренция. Чем больше девушек занимается, тем выше шансы региона на успех, – рассуждает Дильбар Умиралиева.

В итоге по результатам личного первенства медальный зачет регионов распределился следующим образом. Первое место заняла Южно-Казахстанская область.

В заключительный день чемпионата прошли соревнования стенка на стенку, то есть встречались две команды. С каждой командой выходил спортсмен и боролся против одного из соперников с другой командой. По итогам всех боев определялась команда-победитель, которая выходила в полуфинал и по такой же схеме билась с другой командой.

По итогам командных баталий среди мужчин чемпионом стала дружина Актюбинской области, вторым стал коллектив восточного Казахстана, третьей – Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. Среди женщин победительницей стала команда Алматинской области, второе место заняла команда Кызылординской области, бронзовые медали в активе спортсменов Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.