﻿ ​Ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо

​Ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо

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​Ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо

Уроженка Ростова-на-Дону находится в заключении с 2014 года после того, как сотрудники вьетнамской таможни обнаружили в ее чемодане 2,7 килограмма кокаина.

30 августа во вьетнамском городе Хошимин пройдет судебный процесс над россиянкой Марией Дапиркой, которая стала жертвой нигерийской наркомафии. Девушке грозит смертная казнь, сообщает Life.ru со ссылкой на паблик Mash.

По словам девушки, ее жестоко подставил возлюбленный нигериец, с которым она познакомилась в Таиланде. Мужчина предложил ей отправиться в романтическое путешествие по Бразилии и подарил чемодан, в котором заранее спрятал наркотики.

Несмотря на то, что приговор будет оглашен 30 августа, Мария уже написала маме прощальное письмо.

"Дорогая мама, не переживай за меня. У меня все хорошо, я ко всему готова. Надеюсь, у тебя получится меня навестить. Уже четыре года тебя не видела. Я очень скучаю! Позаботься о своем здоровье", - пишет девушка в послании. Кроме того, в письме Мария рассказала, что в ожидании суда она не забывает о фигуре - худеет и занимается спортом. Делом Марии Дапирки заинтересовался казахстанский общественный фонд Sezimtal, который установил личность афериста.

Им оказался нигерийский наркоторговец Чиб Эзе. По данным организации, этот случай - далеко не единичный, наркогруппировка работала по отлаженной схеме. "Молодые люди знакомились с одинокими отдыхающими и влюбляли их в себя обходительностью и заботливостью. Позднее девушки, сами того не подозревая, перевозили наркотики в своих чемоданах, - рассказал адвокат фонда Сункар Нурмагамбетов.

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фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
 в фильме Дневник Бриджит Джонс 2 такая же схема показана, только там хэппи энд был.
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30.08.2017, 10:59
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