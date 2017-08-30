﻿ Известный миллионер устроил стрельбу в московском отеле

Известный миллионер устроил стрельбу в московском отеле

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Известный миллионер устроил стрельбу в московском отеле

Бизнесмен Умар Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города.

Полиция задержала в московском отеле бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в отеле он стрелял в потолок из наградного пистолета. Бизнесмена задержали по подозрению в хулиганстве, возбуждено уголовное дело.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам источника, Джабраилов имеет статус подозреваемого.

"Его могут лишить права на ношение наградного оружия, если суд примет такое решение", — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД Москвы подтвердили факт инцидента с постояльцем одной из гостиниц, не уточняя его имени.

Умар Джабраилов – крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.

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