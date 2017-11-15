﻿﻿ В авиакатастрофе в Хабаровском крае выжила только 3-летняя девочка

Самолет выполнял рейс Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорту Нелькана из-за разрушения фюзеляжа, передает BNews.kz.

На борту самолета, принадлежащего компании «Хабаровские авиалинии», находились два члена экипажа и семь пассажиров.

Выжила только 3,5-летняя девочка. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и вывих с переломом левого голеностопа.

Катастрофа произошла на глазах многочисленных очевидцев. Самолет завалился на крыло, не долетев до посадочной полосы, и рухнул.

Губернатор Хабаровского края РФ Вячеслав Шпорт поручил оказать материальную помощь семьям погибших. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. 1

6 ноября объявлено днем траура.

Самолет Let L-410 – это небольшое пассажирское воздушное судно. Его длина составляет около 14,5 метра, размах крыльев – 20 метров. Самолет местных авиалиний имеет вместимость 19 человек. Его максимальная скорость - 400 км/ч, максимальная высота полета - 4 300 метров, а запас топлива - 1 320 кг.