﻿ ​«Монету благополучия» выпустили в Казахстане

​«Монету благополучия» выпустили в Казахстане

Автор:
​«Монету благополучия» выпустили в Казахстане

Национальный банк РК выпустил в обращение 29 августа коллекционную биколорную (составную) «Монету Благополучия» («Черепаха»). Ее номинал - 100 тенге.

Биколорная монета выполнена в виде медальона-оберега. В верхней ее части расположено углубление, с помощью которого можно создать отверстие для цепочки или шнурка. В монете используется тантал в виде фигурной вставки, имеющей форму и цвет панциря черепахи.

В основу графической композиции вошли сразу две важные трактовки символа черепахи в китайской мифологии. Первая – черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия. Вторая –легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой.

Масса монеты – 39,3 грамма (кольцо – из серебра 925/1000 пробы массой 19,3 грамма, диск – из тантала массой 20 грамм), диаметр описанной окружности – 38,61мм, качество изготовления «proof», максимальный тираж – 2,5 тыс штук, боковая поверхность (гурт) без рифлений и надписей.

По преданиям черепаха является символом здоровья и долголетия. Основное достоинство талисмана в том, что он способен привлекать удачу в дом, в котором он находится, улучшает уровень жизни, помогает в решении любых дел и возникающих задач. Черепаший панцирь означает стабильность и надежность, поэтому изображение данного животного будет больше всего помогать хозяину дома, главному человеку в семье.

«Монета Благополучия» («Черепаха») изготовлена в соответствии с Соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным банком РК, Монетным двором Польши и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан». В соответствии с данным Соглашением часть тиража (максимально 2000 штук) реализуется Национальным банком на внутреннем рынке Казахстана, часть тиража реализуется Монетным двором Польши за пределами Казахстана. Дизайн монеты разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Биколорные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные биколорные монеты номинальной стоимостью 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте НБРК www.nationalbank.kz во вкладке «Национальная валюта».

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.03.2017, 11:54
  
​В музее Берлина украли неподъемную монету номиналом миллион долларов 28
15.09.2016, 12:45
  
В Казахстане 12 тысяч неблагополучных семей
19.08.2016, 14:57
  
Серебряную монету Нацбанк РК посвятил саксаулу 3
03.03.2015, 16:03
  
На британских монетах появится новый портрет Елизаветы II
13.10.2014, 18:41
  
Нацбанк Украины выпустил монету в честь поражения российского войска 6
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Свыше тысячи актюбинских овец отправили в Арабские эмираты
В Кыргызстане госсорганы разделили 41 миллион долларов помощи от Казахстана
Казахстан направил 41 млн долларов в помощь Кыргызстану
2,5 миллиона казахстанцев нуждаются в жилье
Автомобили Тохтара Тулешова вновь выставят на торги
Эксперты не ожидают резких скачков курса тенге 1
​Почему в Актобе возникает дефицит газа 2
Сколько денег потратят в этом году на ремонт дорог в Казахстане 1
Соцналог в РК снижать не будут 1
За загрязнение атмосферы заплатят строители Мангистау около двух миллионов тенге