﻿ Пожарная машина, ехавшая на вызов, перевернулась на бок

Пожарная машина, ехавшая на вызов, перевернулась на бок

Автор:
Пожарная машина, ехавшая на вызов, перевернулась на бок

В результате ДТП никто не пострадал.

В Алматы ехавшая на вызов пожарная машина опрокинулась на бок, передает корреспондент Today.kz.

ДТП произошло на улице Закарпатская.

Пожарный ЗиЛ со включенным звуковым спецсигналом направлялся на вызов. По словам очевидцев, пожарную машину подрезал легковой автомобиль. Водитель ЗиЛа, пытаясь уйти от удара, резко вывернул руль вправо. Машина снесла дерево и опрокинулась на бок.

Движение было перекрыто, пожарное авто краном подняли на колеса.

Напомним, 21 августа в Алматы также в результате ДТП перевернулся пожарный автомобиль. Авария произошла на перекрестке улиц Кунаева - Гоголя. При пересечении дорожной развязки водитель BMW допустил столкновение с пожарным расчетом, который ехал на вызов. От удара автоспецтранспорт опрокинулся на бок.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2017, 14:26
  
В Алматы задержали банду угонщиков автомобилей Toyota
30.08.2017, 10:14
  
6 сутенеров задержали в саунах Алматы за 3 дня
30.08.2017, 09:59
  
Детей-маугли нашли алматинские полицейские в недосягаемой глуши 2
29.08.2017, 11:52
  
Известный бизнесмен погасил долг Алматинского зоопарка в 62 тысячи евро
28.08.2017, 15:18
  
Во дворах Алматы закатали в асфальт деревья
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (4):
Сортировать:
фото пользователя USSR
USSR
По видимым признакам на фото вовсе не ЗиЛ, а трехосный Урал.
Ответить
30.08.2017, 01:17
фото пользователя ферзя
ферзя
У ЗиЛ 131 и 132  три оси. А вот ходовые от Камаз и Урал как и движки. В простанородье эти ЗиЛы называли крокодилами. И по моему давно сняты с производства. 
Ответить
30.08.2017, 09:45
фото пользователя USSR
USSR
ферзя, знаю, учился на ЗиЛах. В данном случае типичный Урал. Только у него характерные крылья.
Ответить
30.08.2017, 11:30
фото пользователя ферзя
ферзя
Это надо быть насколько тупым слепым, чтоб так подрезать машину спешащей на помощь при куче сирен и маяков. Надо лишить его прав навсегда, безмозглым нельзя ездить за рулем. 
Ответить
30.08.2017, 09:43
Последние новости раздела
19 человек утонули в Атырау за этот год
Алматинец принуждал к интимным услугам и грабил женщин
Мальчик спас ребенка от насильника из Актобе 1
Парню отрезало ноги жаткой комбайна 1
В Костанае пенсионерка убила мужа
Казнить террористов и детоубийц предлагают в Казахстане
Риэлторы сдавали несуществующие квартиры
Костанаец прыгнул с моста в день города
31-летняя мать пыталась продать новорожденную малютку за 400 тысяч тенге
Пожилой мужчина насмерть сбил пенсионерку в Костанайской области