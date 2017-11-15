﻿﻿ 6-классницу нашли повешенной в ВКО

Возможно девочка была вовлечена в смертельную игру, передает YK-news.kz.

Пока полицейские не могут официально заявить, что девочка совершила суицид. Но отрабатывается именно эта версия. Школьница жила с дедушкой, так как ее мать была лишена родительских прав.

Ребенок посещал Зыряновскую среднюю школу № 6. В отделе образования Зыряновского района комментировать произошедшее отказались, сославшись на тайну следствия.

По неподтвержденным пока данным, рядом с телом ребенка была обнаружена записка, которую написала погибшая. В ней она якобы просила похоронить ее рядом с подругами из Зыряновской школы № 11. Взволнованные школьные психологи принялись обзванивать родителей учащихся, призывая их обратить пристальное внимание на своих детей.

Именно из-за содержания записки отрабатывается версия некой смертельной игры, в которую была вовлечена погибшая девочка.

По мнению одного из психологов, попросившего не называть его имени и места работы, по возрасту шестиклассница не подходит под категорию подростков, способных самостоятельно решиться на суицид, ребенку явно помогли принять это решение.

По версии родителей учеников школы № 6, до момента смерти девочка несколько дней не посещала занятия. По данным издания, 15 ноября в WhatsApp стало распространяться информация, что печально известная игра "Синий кит" получила новое название "Красная сова". При этом игра стала намного опаснее.