﻿ В Казахстане запретили ввоз свинины из-за африканской чумы

В Казахстане запретили ввоз свинины из-за африканской чумы

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В Казахстане запретили ввоз свинины из-за африканской чумы

Вспышка африканской чумы зафиксирована в 11 районах Омской области.

В Северо-Казахстанской области запретили ввоз омской свинины из-за африканской чумы, от которой сейчас в российском регионе погибают свиньи, передает Today.kz со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора.

В самом Омске африканская чума зарегистрирована в трех из пяти административных округов. Животные начинают отказываться от еды, затем ложатся и погибают-именно так действует на них чума. Ближайший очаг находится в 50-60 километрах от границы с Казахстаном.

В общей сложности россияне уничтожили более 12 тысяч голов свиней, общий вес которых составляет 800 тонн. В СКО введено ограничение ввоза в Казахстан из Омской области живых свиней, свинины, в том числе продуктов с мясом свинины, кормовых добавок для животных, а также добавок растительно-животного происхождения из птицы, рыбы, корма для кошек и собак, не прошедших термическую обработку при температуре 70 градусов в течение 20 минут. Введен запрет на ввоз оборудования по содержанию свиней.

"Сейчас российские коммерсанты закупают в Омске свинину по 80 рублей за килограмм, на наши деньги это 450 тенге, свинина в СКО стоит в пределах 1 200 - 1 500 тенге. И, таким образом, перевозчики ждут момента, чтобы отправить мясо в Казахстан. И потом, как мы выяснили, Росссельхознадзор поздно предупредил о том, что Казахстан ограничил ввоз мясной продукции из России", - отмечает руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции.

Мясо, которое изымают при перевозе – незараженное, но является потенциально опасным. И пропустить через границу его по закону не имеют права. Сейчас в СКО вся работа сконцентрирована на том, чтобы не допустить мясо из Омской области через особо проблемные пункты, где можно без труда пересечь границу.

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