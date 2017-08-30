﻿ 40 актюбинских семей переедут в новый микрорайон

40 актюбинских семей переедут в новый микрорайон

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40 актюбинских семей переедут в новый микрорайон

Ключи новоселам вручил аким области Бердыбек Сапарбаев 29 августа.

40 семей в ближайшее время въедут в новый многоэтажный дом, расположенный в микрорайоне "Батыс-2", сообщает "Диапазон".

Новые квартиры с современной отделкой приобретены, в том числе, благодаря участию в системе жилстройсбережений.

"В прошлом году по области в эксплуатацию было введено более 610 тысяч квадратных метров жилья, почти 5 тысяч семей получили новые квартиры. Всего 7 лет назад на месте микрорайона «Батыс-2» была пустошь, а сегодня это современный жилой массив, где каждые 2-3 месяца сдается в эксплуатацию очередной многоэтажный жилой дом", - рассказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

В 2017 году в Актюбинской области планируется сдать в эксплуатацию не менее 650 тысяч квадратных метров жилья.

Глава региона также посетил торжественное открытие Центра гармоничного развития ребенка «Резиденция детства», основная миссия которого - умственное и духовное развитие детей. Ежедневно до 800 детей школьного возраста смогут посещать кружки хореографии, изобразительного искусства, ментальной математики, спортивные секции и др.

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