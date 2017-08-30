﻿ 6 сутенеров задержали в саунах Алматы за 3 дня

6 сутенеров задержали в саунах Алматы за 3 дня

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6 сутенеров задержали в саунах Алматы за 3 дня

На профилактические беседы доставили более 30 молодых женщин, промышлявших на территории региона проституцией.

По гостиницам и саунам Алматинской области проведены полицейские рейды, направленные на профилактику и выявление фактов сводничества и сутенерства. В течение трех дней задержали 6 лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных со сферой платных сексуальных услуг, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

«В гостиницах и саунах Талдыкоргана, Енбекшиказахского и Карасайского районов задержаны 6 сводников и сутенеров, предоставлявших своим клиентам за денежное вознаграждение девушек для оказания интим-услуг. Большинство из задержанных работали в качестве администраторов этих заведений. Также в рамках отработки выявлен один факт торговли новорожденным ребенком. По подозрению в этом преступлении привлекается к ответственности иностранная гражданка, являющаяся матерью ребенка», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

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