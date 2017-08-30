﻿ Как прошло праздничное шествие в Актобе

Более 12 тысяч актюбинцев - представителей разных профессий и организаций прошли торжественным шествием от площади Центрального стадиона до областного акимата, сообщает "Диапазон".

"Мы сегодня отмечаем великий, самый главный праздник Казахстана. 22 года назад на общем референдуме казахстанцы приняли основной Закон -Конституцию нашей страны. За прошедшие годы Конституция Казахстана доказала свою жизненную силу. Под единым шаныраком в мире и согласии проживают представители около 130 этносов. Все это демонстрирует стабильность и правильность политики," - поздравил актюбинцев аким области Бердыбек Сапарбаев.

Перед облакиматом, как и планировалось, состоялась единовременная торжественная регистрация брака 50 молодых пар. Аким области и секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова лично поздравили каждую новую семью и вручили свидетельства о регистрации брака.

Секретами семейного счастья с молодоженами поделились 50 семейных пар, проживших вместе более 25 лет. В их числе и чета Бахита и Ольги Избасаровых, празднующие 65 - летие совместной жизни. Они вручили молодым символические подарки и дали слова напутствия. Молодожёны станцевали свадебный вальс и запустили в небо шары в форме сердец.

Мероприятие продолжилось хореографической постановкой и концертом мастеров искусств.