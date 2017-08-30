﻿ В Семее нашли пропавшую 19-летнюю девушку

В Семее нашли пропавшую 19-летнюю девушку

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В Семее нашли пропавшую 19-летнюю девушку

Спустя девять дней после исчезновения девушку нашли стражи порядка, сообщает Устинка LIVE.

"К нам позвонила мама Анастасии и рассказала, что полицейские нашли ее дочь", - говорит лидер добровольческого движения Евгения Павел. - "К счастью, все закончилось хорошо. Девушка уже дома. Больше никаких подробностей мы сообщить не можем."

Сама пропавшая в социальных сетях выложила пост и пояснила, что все это время была в Усть-Каменогорске.

"Поясняю, я находилась в Усть-Каменогорске на заработках - не тех, о которых большинство людей с узким мышлением думают. Параллельно занималась волонтерством", - пишет Настя. - "Почему ушла и не предупредила? Опять же, тяжелая жизненная ситуация, от которой нужно было отвлечься, что я и сделала. Выражаю большую благодарность тем людям, которые занимались моими поисками."

Добавим, это второй случай в Семее, когда 19-летняя девушка без каких-либо объяснений и предупреждений уезжает на заработки в другой город.

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