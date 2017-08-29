﻿ Казахстан призывает все страны присоединиться к договору о запрете ядерных испытаний

Казахстан призывает все страны присоединиться к договору о запрете ядерных испытаний

Автор:
Казахстан призывает все страны присоединиться к договору о запрете ядерных испытаний

Казахстан в очередной раз призвал страны планеты к присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия и запрета его испытаний. Об этом сегодня на 62-ой конференции Пагуошского движения ученых сообщил председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«Серьезную озабоченность вызывает состояние дел в сфере глобальной ядерной безопасности, в частности, острейший кризис на Корейском полуострове. Последствия такого противостояния и воинствующей риторики могут стать катастрофическими, как для целого ряда стран региона, так и всей системы международных отношений. В этой связи хотел бы вновь обратить ваше внимание на Манифест Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. XXl век», где содержится предупреждение об опасности и гибельности глобального ядерного конфликта. Именно поэтому Казахстан призывает активизировать усилия мирового сообщества по укреплению режима договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Считаем необходимым, чтобы к этим основополагающим соглашениям присоединились все страны мира», - сказал он.

По его словам, казахстанцы убеждены, что построение более безопасного мира должно базироваться не на доктрине ядерного сдерживания, а на мерах международного доверия и сотрудничества. Постоянные члены Совета безопасности ООН должны сыграть ключевую роль в становлении такого миропорядка, считает Касым-Жомарт Токаев.

«Укреплению глобальной ядерной безопасности способствует справедливая реализация права всех государств на мирное использование атома под строгим контролем МАГАТЭ. Разрешение проблемы ядерной программы Ирана повысило шансы на мир в регионе Ближнего и Среднего Востока. Уверены, что с созданием Банка низкообогащенного урана будут созданы гарантированные условия для удовлетворения потребностей стран в развитии атомной энергетики», - отметил спикер Сената.

Ранее председатель Сената назвал срок официального открытия Международного банка низкообогащенного урана на территории Казахстана.

Напомним, 62-я конференция Пагуошского движения ученых, одним из основателей которого был известный ученый Альберт Эйнштейн, в этом году проходит в столице Казахстана. Она будет продолжаться в течение четырех дней.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.03.2017, 15:12
  
​На радикализм будут проверять призывников в Казахстане 1
30.03.2017, 12:53
  
​Более 16 тысяч казахстанцев должны весной пойти в армию 2
27.01.2017, 17:48
  
​Алматинский врач, призывавший «крутить» больных, освобожден от должности
19.10.2016, 20:13
  
54 юношей из Актобе отправили служить на границу
12.10.2016, 19:25
  
Почему «бородачей» в армию не берут 18
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
Пока ядерное оружие у стран агрессоров, которые наровят вмешиваться в дела суверенных государств по тем или иным предлогом, пока наличие ядерного оружия является единственным фактором сдерживания, пока ООН не гарантирует странам неприкосновенность и соблюдение их независимости, думаю что данное предложение не актуально. Люди хотят безопасности. 
Ответить
30.08.2017, 09:34
Последние новости раздела
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником
В Актюбинской области сменился прокурор 1
Министр энергетики США не приедет в Казахстан из-за урагана «Харви» 1
Назначена дата совместного заседания палат парламента Казахстана
Аким рассказал, как поймал нефтяника на джипе с поддельными номерами 1
14 граждан Казахстана эвакуируют из Ирака
В Казахстане могут запретить закрывать лицо 1
Казахстан вошел в список 20 ведущих партнеров Москвы
Отношения США и России не повлияют на Казахстан
Сирийские переговоры в Астане могут перенести на сентябрь