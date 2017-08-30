﻿ Ким Чен Ын стал отцом в третий раз

Ким Чен Ын стал отцом в третий раз

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Ким Чен Ын стал отцом в третий раз

Ребенок появился на свет около полугода назад, но данные об этом появились только сейчас.

У лидера КНДР Ким Чен Ына родился третий ребенок, передает Лента.ру.

По имеющейся информации, новорожденный - мальчик. Он появился на свет около полугода назад, но данные об этом появились только теперь.

Daily Mail отмечает, что супруга Ким Чен Ына - Ли Соль Чжу - в прошлом году перестала появляться на публике, что породило слухи о ее беременности.

Ким Чен Ын и популярная северокорейская певица Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. По неподтвержденным сведениям, у пары уже есть две дочери: первая появилась на свет спустя год после свадьбы, а вторая - в 2013-м. При этом в 2013 году мировые СМИ, в том числе The Telegraph, распространяли версию о том, что первую девочку родила не Ли Соль Чжу, а другая женщина. Объяснялось это тем, что в 2010 году первая леди выступала с концертами, и будучи в положении на сцену она бы не вышла.

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