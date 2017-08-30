﻿ Меланью Трамп высмеяли за шпильки в зоне шторма

Меланью Трамп высмеяли за шпильки в зоне шторма

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Меланью Трамп высмеяли за шпильки в зоне шторма

Первая леди США отправилась в пострадавший от шторма Техас в туфлях на высоких каблуках.

Так, британская газета The Daily Mirror в заголовке материала назвала такую обувь наиболее неподходящей, которую можно представить для подобной поездки, пишет Интерфакс.

"Выбор президента оказался немногим лучше-он в кремового цвета брюках, которые больше напоминают брюки-чинос для игры в гольф", - говорилось в материале.

Электронное издание Daliy Beast также высмеяло "неуместный" наряд первой леди США, отметив, что ей куда больше пригодилась бы в поездке "водонепроницаемая" обувь.

"Честно говоря, это очень хорошие туфли. Но действительно ли туфли на шпильке это лучшая обувь, чтобы отправиться в регион, страдающий от крупного наводнения?" - написал автор материала.

В офисе Трампа сообщения СМИ прокомментировали следующим образом: "Это печально, что пока страна страдает от стихийного бедствия, народ переживает об ее туфлях".

При этом, когда президентская чета прибыла в Техас, Трамп вышла из самолета в белой рубашке с поднятым воротником, в брюках и кроссовках.

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