﻿ Участники телешоу не выдержали нахождения в одиночных камерах

У добровольцев было все необходимое: вода, еда, в комнате имелись удобная кровать и туалет. Кроме того, испытуемым предложили взять с собой на выбор три любых предмета, за исключением электронных устройств, пишет lenta.ru.

Британский телеканал отобрал пять добровольцев, которые согласились провести пять дней без средств коммуникации в изолированных комнатах, напоминающих одиночные камеры заключения.

Эксперимент оказался намного сложнее, чем рассчитывали участники. Так, 28-летняя медсестра выдержала всего четыре часа. Уже на втором часу она почувствовала сильное одиночество и испытала панику. Поддавшись эмоциям, девушка вскрыла письмо от мужа, которое, по условию шоу, должна была прочесть только в середине эксперимента.

Следующим нажал на кнопку выхода ведущий канала, также решивший проверить себя. Он продержался сутки, в какой-то момент накричал на лампу и вышел из эксперимента.

Остальные три участника выдержали до конца, однако и они страдали от приступов беспокойства и полной изоляции от общества и сети. Мать-одиночку на нервной почве тошнило, а интернет-зависимый парень, тоскуя, начал разговаривать с камерами, расставленными по помещению. Еще одна участница находила успокоение в рисовании.

В комментариях под тизерами реалити-шоу в Twitter зрители изумляются отсутствию выдержки у участников шоу. Некоторые заявляли, что справились бы с заданием намного лучше испытуемых.

«Люди проводят в тюрьме по несколько лет, а эти не могут выдержать и несколько часов!» — возмутилась одна из пользовательниц. Другой микроблогер указал, что однажды простоял в пробке дольше, чем участница провела в заточении. А один из комментаторов заметил, что условия эксперимента ничем не отличались от жизни некоторых пенсионеров.