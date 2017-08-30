﻿ В Сочи выпал снег, сошли сели и образовалось около 15 смерчей

Снег в конце августа - очень редкое явление для сочинских гор.

За сутки над Черным морем в акватории Сочи сформировалось порядка полутора десятков смерчей. Все они были в море, на сушу ни один не вышел. В Красной Поляне в результате ливня выпало около трех-шести миллиметров осадков, в Имеретинке - до 18 миллиметров, передает РИА новости.

Во вторник сотрудники МЧС и "Кубань-СПАС" эвакуировали 18 человек в поселке Красная Поляна, которые не могли проехать в населенный пункт из-за сошедших на дорогу селей. Медицинская помощь никому из людей не потребовалась. Вечером того же дня сотрудники МЧС выехали в поселок Молдовка для оказания помощи местному населению — спасатели откачивали воду из подвальных помещений частных домов. Никто из жильцов не пострадал и в помощи врачей не нуждался.

По информации администрации города, в горах Сочи, на высоте более двух тысяч метров, накануне выпал первый снег.

"Последний раз снег выпадал в августе 20 лет назад. Появление первого снежного покрова на вершинах курорта - типичное явления для сентября-октября", - сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на представителя сочинского отделения Русского географического общества.