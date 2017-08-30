﻿ В Сочи выпал снег, сошли сели и образовалось около 15 смерчей

В Сочи выпал снег, сошли сели и образовалось около 15 смерчей

Автор:
В Сочи выпал снег, сошли сели и образовалось около 15 смерчей

Снег в конце августа - очень редкое явление для сочинских гор.

За сутки над Черным морем в акватории Сочи сформировалось порядка полутора десятков смерчей. Все они были в море, на сушу ни один не вышел. В Красной Поляне в результате ливня выпало около трех-шести миллиметров осадков, в Имеретинке - до 18 миллиметров, передает РИА новости.

Во вторник сотрудники МЧС и "Кубань-СПАС" эвакуировали 18 человек в поселке Красная Поляна, которые не могли проехать в населенный пункт из-за сошедших на дорогу селей. Медицинская помощь никому из людей не потребовалась. Вечером того же дня сотрудники МЧС выехали в поселок Молдовка для оказания помощи местному населению — спасатели откачивали воду из подвальных помещений частных домов. Никто из жильцов не пострадал и в помощи врачей не нуждался.

По информации администрации города, в горах Сочи, на высоте более двух тысяч метров, накануне выпал первый снег.

"Последний раз снег выпадал в августе 20 лет назад. Появление первого снежного покрова на вершинах курорта - типичное явления для сентября-октября", - сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на представителя сочинского отделения Русского географического общества.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.08.2017, 09:49
  
Первый снег придет в Россию в конце августа
07.06.2017, 16:45
  
​Шымбулак покрылся снегом в июне
02.06.2017, 14:54
  
В Москве и Питере выпал летний снег
30.05.2017, 09:38
  
​В Оренбургской области выпал снег 1
19.04.2017, 23:17
  
Ливнёвки, мерзлота, резкое таяние. Названы причины паводка в Актобе 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
60 новорожденных погибли в Индии за трое суток
Мэра Берлина обвинили в поддержке антиеврейского движения
Более 450 мигрантов спасли в Средиземном море
Зажженная на могиле свеча стала причиной трехдневного пожара
Участники телешоу не выдержали нахождения в одиночных камерах
Меланью Трамп высмеяли за шпильки в зоне шторма
Ким Чен Ын доволен успешным запуском ракеты
Снегопад в Приамурье оставил без света 5 поселков
Ким Чен Ын стал отцом в третий раз
Задержаны администраторы "групп смерти" в соцсетях 2